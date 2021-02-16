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Мужчина притворялся агентом Интерпола и вымогал у женщин интимные фото

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Фото: Laurent Cipriani / AP

Житель испанского города Аликанте притворялся агентом Интерпола и вымогал у женщин интимные фото. Злоумышленник был опознан и арестован полицией после заявлений нескольких пострадавших, передает издание The Olive Press.

Своих жертв 33-летний мужчина находил на сайте знакомств. Он копировал данные и фотографии их профилей и создавал фейковые странички на сайтах для взрослых. Затем он связывался с женщинами, представляясь сотрудником Интерпола. В переписке злоумышленник угрожал, что если женщины откажутся встретиться с ним, то он расскажет их коллегам и близким о том, что те якобы занимаются проституцией.

Встречи проходили в лесопарке возле крепости Святой Варвары. Там он заставлял своих жертв позировать для интимных снимков. Мужчина объяснял это тем, что снимки ему нужны якобы для того, чтобы сопоставить с фотографиями из сети. Злоумышленника задержали после того, как он назначил встречу очередной пострадавшей, которая сотрудничала с полицией.

Ранее в Финляндии предложили наказывать за отправку интимных фотографий без спроса. Так, пересылку фото гениталий предложили включить в перечень преступных деяний и давать за это реальные сроки.

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