В Финляндии предложили сажать в тюрьму за отправку интимных фото без спроса

В Финляндии предложили наказывать за отправку интимных фото без спроса лишением свободы на срок до шести месяцев, пишет The Daily Mail.

Представитель министерства юстиции страны Сами Кириакос объяснил, что власти обсуждают пересмотр законов о сексуальном домогательстве. Если в число преступных деяний включат рассылку фотографий гениталий, то нарушителей может ждать реальный срок.

Кириакос отметил, что сейчас также ведутся разговоры и о том, чтобы ввести наказание за харассмент в словесном и текстовом формате. «Анализ проведенных опросов свидетельствует о том, что сексуальное домогательство встречается довольно часто, и в большинстве случаев жертвами становятся женщины. Поэтому крайне важно уделить внимание этой проблеме и решить, как рассматривать данное явление с точки зрения закона», — добавил он, подчеркнув, что оформленный законопроект могут представить в следующем году. После этого инициативу должен оценить парламент.

В организации Plan International рассказали, что приставания в интернете — широко распространенное явление. Опросив 14 тысяч девочек и женщин со всего мира, авторы исследования выяснили, что с харассментом в сети сталкивался 51 процент респондентов. Около 35 процентов участниц опроса в возрасте от 15 до 25 лет заявили, что получали откровенные фотографии или картинки. Согласно действующим в Финляндии нормам, преступления квалифицируются как харассмент лишь при физическом контакте.

В августе пользовательница Twitter придумала наказание для мужчин, рассылающих так называемые дикпики. Женщина выложила переписку с приславшим ей фотографию своего пениса, несмотря на ее просьбы не делать этого. Чтобы напугать перешедшего границы, она отправила ему угрожающий текст, якобы сгенерированный соцсетью.