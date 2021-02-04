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Бывшего кандидата в президенты Франции задержали по обвинению в домогательствах

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Франсуа Асселино
Франсуа Асселино
Фото: Wikipedia

Бывшего кандидата в президенты Франции Франсуа Асселино, лидера партии «Народный республиканский союз», задержали по обвинению в сексуальных домогательствах и моральном насилии. Об этом сообщает газета Le Point.

Отмечается, что расследование было начато в мае 2020 года. Обвинения против Асселино выдвинули его бывшие подчиненные. С утра 3 февраля задержанный политик отвечал на вопросы следователей.

Сам лидер партии считает, что таким образом ему хотят помешать участвовать в выборах в 2022 году. Все обвинения он отрицает и считает ложью и клеветой.

Асселино участвовал в выборах на пост главы государства в 2017 году, выбыв после первого тура с результатом в 0,92 процента голосов. Он уступил нынешнему президенту Франции Эмманюэлю Макрону, заняв девятое место из 11-ти.

Ранее в Финляндии предложили наказывать за отправку интимных фотографий без спроса. Так, пересылку фото гениталий предложили включить в перечень преступных деяний и давать за это реальные сроки.

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