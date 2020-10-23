Во Франции арестовали совершившего 160 секс-преступлений против детей итальянца

52-летний итальянец, разыскиваемый по подозрению в совершении 160 изнасилований и сексуальных домогательств, в том числе в отношении несовершеннолетних, был арестован после перехода границы между Германией и Францией. Об этом сообщает BBC News.

Отмечается, что правоохранители арестовали подозреваемого еще 16 октября около города Мюлуз. На территории Германии его обвиняют в многочисленных сексуальных преступлениях против несовершеннолетних, включая его дочь и детей партнеров, с 2000 по 2014 год. Теперь итальянец в тюрьме ожидает экстрадиции.

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Ранее сообщалось, что австралийская полиция арестовала банду из 44 человек, которых подозревают в создании и хранении материалов с насилием над детьми. Отмечается, что аресты стали итогом расследования появившихся изображений и видео в интернете. В результате полиция заявила, что спасены 16 детей по всей стране. Подозреваемые разного возраста работали в строительстве, правоохранительных органах и гостиничном бизнесе.