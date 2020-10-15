Хирурга из Франции обвинили в насилии и домогательствах в отношении 312 человек

Хирурга из Франции обвинили в насилии и сексуальных домогательствах в отношении 312 человек, большинство из которых были несовершеннолетними. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на прокурора города Лорьян Стефана Келленбергера.

Отмечается, что количество вменяемых Жоэлю Ле Скуарнеку преступлений совпадает с количеством человек, в отношении которых они были направлены.

Все деяния были совершены в период с 1986 по 2014 год в разных медучреждениях Франции. Жертвами хирурга стали 164 мужчины и 148 женщин. Из них 298 человек были моложе 20, а 265 — моложе 15 лет.

Ранее Скуарнека подозревали в 349 преступлениях. Впервые об этом заявила шестилетняя девочка в 2017 году. О случившемся она рассказала матери. С тех пор в отношении мужчины ведутся следственные действия, сам он в настоящее время заключен под стражу.