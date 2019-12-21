Хирурга обвинили в изнасиловании сотен детей

Французского 68-летнего хирурга Жоэля Ле Скуарнека обвинили в изнасиловании и домогательствах в отношении 349 детей. Об этом сообщает местное издание BFM.

Уже 229 человек дали показания по делу. Отмечается, что врач совершал преступления в течение 30 лет. Прокурор Лорелин Пейрефит рассказал, что у некоторых преступлений истек срок давности. Хирург начал преступления в середине 80-х годов. Впервые о домогательствах заявила 6-летняя девочка в 2017 году, она сообщила матери о совершенном над ней преступлении сексуального характера.

На допросе доктор признался в изнасиловании двух племянниц. Правоохранительные органы провели проверку и обнаружили записанные данные о 200 подобных случаях. Врач совершал преступления на рабочем месте, в больнице.

В марте 2020 года ожидается суд по делу о первых четырех выявленных преступлениях, остальные случаи пока еще находятся в стадии предварительного расследования и могут быть объединены в одно дело.

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