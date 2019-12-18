Задержан подозреваемый в изнасиловании найденной в выгребной яме девочки

Жителя хутора Родниковского в Краснодарском крае задержали и предъявили ему обвинение в покушении на убийство и изнасиловании малолетней девочки, которую нашли живой в выгребной яме на Кубани. Об этом, в среду, 18 декабря, сообщает «Интефакс»со ссылкой на прокуратуру региона.

35-летний мужчина ранее был многократно судим за хранение наркотиков и кражи. Он является сожителем матери девочки. Оба взрослых не имеют постоянной работы — живут на доходы от случайных заработков.

В настоящее время пострадавшая выписана из больницы.

18 ноября девочка вышла погулять в казачьей форме и исчезла. На ее поиски вышли полицейские, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и местные жители. Спустя сутки после пропажи ребенка обнаружили в выгребной яме на территории местного дома культуры. Ее госпитализировали и оказали всю необходимую медицинскую помощь.

По первоначальным данным, школьница случайно упала в яму общественного туалета, откуда не смогла выбраться. Врачи обнаружили у нее, помимо переохлаждения, телесные повреждения. В связи с этим было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

30 ноября сообщалось, что девочку изнасиловал и сбросил в выгребную яму пьяный сосед.

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