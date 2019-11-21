Российская школьница впала в кому после спасения из выгребной ямы

Спасенная из выгребной ямы девятилетняя девочка впала в кому, ее состояние оценивается как тяжелое, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информарованный источник.

«Кома второй-третьей степени. Пока без динамики. Она находится на искусственной вентиляции легких», — сказал собеседник агентства.

Ребенок находится в реанимационном отделении Детской краевой клинической больницы Краснодара. Изначально ее госпитализировали с переохлаждением, позднее были выявлены черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга.

Девочка проживает с матерью на хуторе Родниковский Новокубанского района Краснодарского края. Она ушла гулять вечером 18 ноября и пропала. Полицейские, волонтеры и местные жители искали ее больше суток и нашли в выгребной яме общественного туалета на территории дома культуры.

По факту произошедшего возбуждено дело по признакам покушения на убийство малолетнего с целью скрыть другое преступление (часть 3 статьи 30 и часть 2 статьи 105 УК). Краевая прокуратура проводит собственную проверку совместно с органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

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