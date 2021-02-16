Суд отказался смягчить приговор историку Юрию Дмитриеву

Третий кассационный суд Петербурга пересмотрел дело историка Юрия Дмитриева о насильственных сексуальных действиях в отношении приемной дочери и оставил в силе приговор в виде 13 лет колонии строгого режима. Защита россиянина будет обжаловать это решение в Верховном суде России, сообщает РИА Новости.
Адвокаты требовали отменить постановление Верховного суда Карелии, который увеличил Дмитриеву срок заключения с 3,5 года до 13 лет. Наказание было назначено по статье о сексуальном насилии над ребенком (часть 4 статьи 132 УК), минимальный срок за преступление составляет 12 лет колонии, но изначально приговор был смягчен через применение статьи 64 УК.
Уголовное дело на историка было заведено в 2016 году, когда были обнаружены фотографии его приемной дочери в полуголом виде в возрасте трех, пяти и шести лет. Дмитриев говорил, что делал снимки, чтобы отслеживать состояние девочки, у которой были проблемы со здоровьем и весом. Эти фото он также планировал использовать, если опека захочет отобрать ребенка и обвинить семью в насилии. После начала уголовного разбирательства девочку передали родной бабушке, которая в свое время отдала ее в детский дом.
В 2018 году россиянин был оправдан по делу о снимках и получил 2,5 года ограничения свободы из-за хранения дома деталей ружья. Позже Верховный суд Карелии отменил приговор и направил дело на пересмотр. Появились показания дочери, которая рассказала, что в восемь лет приемный отец несколько раз трогал ее трусики. Историк утверждал, что в этот период у ребенка был энурез, и он проверял белье на сухость. 22 июля Петрозаводский городской суд приговорил его к 3,5 годам.
Юрий Дмитриев возглавлял карельское отделение «Мемориала», составлял книги памяти жертв репрессий в регионе за 1930-40-е годы, разыскивал и исследовал захоронения жертв сталинских репрессий в Сандармохе.