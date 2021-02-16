Суд отказался смягчить приговор историку Юрию Дмитриеву

Третий кассационный суд Петербурга пересмотрел дело историка Юрия Дмитриева о насильственных сексуальных действиях в отношении приемной дочери и оставил в силе приговор в виде 13 лет колонии строгого режима. Защита россиянина будет обжаловать это решение в Верховном суде России, сообщает РИА Новости.

Адвокаты требовали отменить постановление Верховного суда Карелии, который увеличил Дмитриеву срок заключения с 3,5 года до 13 лет. Наказание было назначено по статье о сексуальном насилии над ребенком (часть 4 статьи 132 УК), минимальный срок за преступление составляет 12 лет колонии, но изначально приговор был смягчен через применение статьи 64 УК.

Материалы по теме «За этим приговором стоит месть» Срок историку Дмитриеву увеличили до 13 лет. Он открыл страшную тайну СССР и был обвинен в педофилии «Я бил тревогу неоднократно» Юрий Дмитриев узнал правду об ужасах репрессий. Теперь его пытаются надолго посадить в тюрьму

Уголовное дело на историка было заведено в 2016 году, когда были обнаружены фотографии его приемной дочери в полуголом виде в возрасте трех, пяти и шести лет. Дмитриев говорил, что делал снимки, чтобы отслеживать состояние девочки, у которой были проблемы со здоровьем и весом. Эти фото он также планировал использовать, если опека захочет отобрать ребенка и обвинить семью в насилии. После начала уголовного разбирательства девочку передали родной бабушке, которая в свое время отдала ее в детский дом.

В 2018 году россиянин был оправдан по делу о снимках и получил 2,5 года ограничения свободы из-за хранения дома деталей ружья. Позже Верховный суд Карелии отменил приговор и направил дело на пересмотр. Появились показания дочери, которая рассказала, что в восемь лет приемный отец несколько раз трогал ее трусики. Историк утверждал, что в этот период у ребенка был энурез, и он проверял белье на сухость. 22 июля Петрозаводский городской суд приговорил его к 3,5 годам.

Юрий Дмитриев возглавлял карельское отделение «Мемориала», составлял книги памяти жертв репрессий в регионе за 1930-40-е годы, разыскивал и исследовал захоронения жертв сталинских репрессий в Сандармохе.