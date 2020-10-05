Кремль указал на серьезные обвинения в деле историка Дмитриева

В деле осужденного за педофилию главы карельского «Мемориала», историка Юрия Дмитриева фигурируют весьма серьезные обвинения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 5 октября.

«Я точной доказательной базой не располагаю, но согласитесь, что речь идет о более чем серьезных обвинениях», — указал он в ответ на просьбу прокомментировать ужесточение срока.

30 сентября Песков заявил, что в Кремле не следят пристально за этим делом, но пообещал более внимательно ознакомиться с этой историей.

29 сентября Верховный суд Карелии пересмотрел приговор Юрию Дмитриеву и увеличил ему срок заключения с 3,5 до 13 лет. Его признали виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью, которой на тот момент было меньше 14 лет. После ужесточения приговора Дмитриев написал в письме фотографу Виктории Ивлевой: «Я так понимаю, еще повоюем».

В апреле 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал правозащитника по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Позднее оправдательный приговор отменили, а Дмитриева обвинили в сексуальном насилии над приемной дочерью и приговорили по этому делу к 3,5 годам колонии. В ноябре 2020 года он должен был выйти на свободу.

В деле фигурировали фотографии его дочери, которые, по его словам, он делал для отслеживания ее здоровья, а также на случай, если опека захочет отобрать дочь и обвинит семью в насилии. Защита считает, что Дмитриеву мстят из-за раскопок на расстрельном полигоне «Сандармох».

В конце 1990-х Дмитриев нашел массовые захоронения репрессированных в 1937-1938 годах в урочище Сандармох под Медвежьегорском.