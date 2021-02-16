Калужский губернатор вызвался оплатить штраф журналистки после суда с депутатом

Губернатор Калужской области Владислав Шапша вызвался оплатить штраф журналистки Оксаны Ивановой, которая проиграла суд бывшему депутату Сергею Пройдину. Об этом сообщает «Подъем».

В 2018 году Иванова написала материал, в котором утверждала, что тогдашний депутат дал распоряжение спилить 15 кленов у гимназии, в которой учился его ребенок. По словам журналистки, Пройдин проявил такую инициативу, чтобы ему было удобнее парковать автомобиль рядом с учебным заведением.

Пройдин подал в суд на журналистку за унижение чести и достоинства, потребовав у нее 163,5 тысячи рублей. Он отметил, что такую сумму ему пришлось выплатить за год обучения ребенка в новой школе. Истец отмечал, что перевел ребенка в новое учебное учреждение после скандала, связанного с публикацией.

В итоге судья встал на сторону Пройдина и обязал Иванову выплатить 10 тысяч рублей. Кроме того, суд выписал штраф в размере пяти тысяч рублей директору школы. Однако калужский губернатор пообещал выплатить все 15 тысяч рублей из личных средств.

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