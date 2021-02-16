Франция сообщила о крупной атаке «русских хакеров»

Агентство по кибербезопасности Франции (ANSSI) сообщило о крупной атаке, которую связывают с русскими хакерами. Об этом сообщает издание Politico.

Целью злоумышленников стала французская компания Centreon, которая производит программное обеспечение для мониторинга. Среди ее клиентов — Airbus, Air France и министерство юстиции Франции. Атаки продолжались с конца 2017 года по 2020-й.

По словам ANSSI, жертвами взломов стали преимущественно поставщики информационных технологий, особенно хостинг-провайдеры. Французские власти считают, что за атакой стоит известная хакерская группировка Sandworm («Песчаный червь»), которую связывают с ГРУ.

Хакерам из группировки Sandworm приписывают ряд крупнейших атак последних лет, включая распространение вредоносного вируса NotPetya в 2017 году, нападение на инфраструктуру Украины и Грузии и попытку саботажа Олимпийских игр в Пхенчхане.