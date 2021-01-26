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Стало известно о вскрытых «русскими хакерами» уязвимостях США

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Фото: Unsplash

Атака «элитных русских хакеров», получивших доступ к компьютерам федеральных агентств США, показала слабые места в кибербезопасности американского государства. О якобы вскрытых россиянами уязвимостях системы рассказал бывший директор контрразведки США Уильям Эванина в разговоре с агентством Associated Press.

Он объяснил, что хакерам не понадобилось взламывать систему, чтобы проникать туда поодиночке: вместо этого они внедрились в систему поставок и добились того, что после обновления на компьютерах в ряде государственных ведомств оказалось шпионское ПО. Эванина сравнил существующую систему со стройкой, на которой действует множество субподрядчиков: для провала достаточно того, чтобы ненадежным был лишь один из них.

«Нам придется найти решение этой проблемы, не только для Америки как крупнейшей экономики мира, но и для всей планеты», — приводит агентство его слова. По словам Эванина, контрразведка предупреждала об опасности этой проблемы в течение многих лет, однако ни государство, ни частные компании не придавали этому должного значения.

13 декабря агентство Reuters сообщило, что российские хакеры якобы совершили атаку на Министерство внутренней безопасности США и получили доступ к внутренним коммуникациям в ведомстве. Нападение было частью кампании, в рамках которой также взломали системы американского Министерства финансов и Национального управления по телекоммуникациям и информации. Москва отвергает обвинения в хакерских атаках на американские ведомства и считает их безосновательными.

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