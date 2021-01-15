Россия рассказала о «рутинных обвинениях» США

Обвинения США в адрес России, которые касаются якобы совершенных последней хакерских атак, уже стали рутинными. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.

«Для урегулирования конкретных претензий призываем американских коллег не бросаться необоснованными обвинениями, а пользоваться официальными каналами обмена информацией», — подчеркнула дипломат.

Об атаках, которые приписывают российским хакерам, впервые стало известно 14 декабря. Утверждалось, что они якобы совершили атаку на Министерство внутренней безопасности США и получили доступ к внутренним коммуникациям в ведомстве.

Нападение было частью кампании, в рамках которой также взломали системы американского министерства финансов и Национального управления по телекоммуникациям и информации. Москва отвергает обвинения в хакерских атаках на американские ведомства и считает их безосновательными.

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