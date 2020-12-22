Байден пообещал ответить на кибератаку против американских ведомств

Избранный президент США Джо Байден пообещал ответить на масштабные кибератаки, совершенные против американских правительственных ведомств. Об этом сообщает ТАСС.

«Я думаю, что, когда я узнаю, каковы масштабы ущерба, и кто официально несет ответственность, они могут быть уверены, что мы дадим ответ», — заявил Байден в ходе пресс-конференции в Уилмингтоне, штат Делавэр.

Он допустил, что США могут ответить «аналогичным образом». «Есть много возможностей, которые я сейчас не буду обсуждать», — заключил демократ.

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Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что после инаугурации в январе 2021 года Байден вместе с советниками намерен рассмотреть несколько вариантов реакции на взлом компьютерных систем американских властей.

Об атаках, которые приписывают российским хакерам, впервые стало известно 14 декабря. Утверждалось, что они якобы совершили атаку на Министерство внутренней безопасности США и получили доступ к внутренним коммуникациям в ведомстве. Нападение было частью кампании, в рамках которой также взломали системы американского министерства финансов и Национального управления по телекоммуникациям и информации. Москва отвергает обвинения в хакерских атаках на американские ведомства и считает их безосновательными.

Действующий президент США Дональд Трамп усомнился в причастности России к масштабной кибератаке на компьютерные системы американских властей. По его словам, за ней мог стоять Китай. При этом американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что Россия принимала участие в крупномасштабных кибератаках на системы государственных ведомств США и «правительств по всему миру».