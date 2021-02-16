Ученые создали 3D-модель ямальского кратера

Ученые составили 3D-модель ямальского кратера. Об этом сообщает портал «Nation news» со ссылкой на слова сотрудников Института проблем нефти и газа РАН.

Ученые полагают, что 30-метровый кратер появился в результате выброса газа в 2020 году, когда он накопился в полостях, которые образуются в верхних горизонтах вечной мерзлоты. Исследователям удалось увидеть явление с помощью беспилотника, а позже создать его 3D-модель.

Ранее заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Кислов назвал две главные климатические угрозы благополучию России. По словам Кислова, самая явная проблема — таяние мерзлоты.