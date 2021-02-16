Кремль прокомментировал информацию о грядущих перестановках в Минфине и ЦБ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слухами информацию о грядущих перестановках в Минфине и ЦБ, пишет ТАСС.

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«Давайте слухи не будем комментировать. Это не более чем слухи», — сказали в Кремле. Ранее заместитель министра финансов России Антон Дроздов был освобожден от занимаемой должности из-за ее сокращения. Он стал первым замглавы Минфина, потерявшим должность в связи с проводимой реформой в госуправлении.

Глава правительства Михаил Мишустин 15 февраля уволил заместителя министра финансов Андрея Круглова и заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Михаила Евраева.

Ранее сообщалось, что председатель Центробанка Эльвира Набиуллина впервые с марта прошлого года вышла на пресс-конференцию без броши. В последнее время в традицию Набиуллиной вошло подавать дополнительные сигналы с помощью украшения. Например, в марте прошлого года она надевала брошь в виде неваляшки, таким образом комментируя обвал курса рубля. На последнем заседании Набиуллина надела снегиря, потому что тот «птица стойкая» и может спокойно переносить различные заморозки.