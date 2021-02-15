Силуанов ответил на сравнение себя с бухгалтером

Те, кто сравнивают министерство финансов России с бухгалтерией, а его руководителя с бухгалтером, ошибаются. Об этом в интервью для документального многосерийного фильма «Крепость» заявил министр финансов Антон Силуанов. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, Минфин — это ведомство, которое занимается не только финансовой политикой, но и экономической, ведь в его ведении находятся вопросы баланса бюджетов, финансовых рынков, налоговой политики, межбюджетное взаимодействие.
Таким образом Силуанов ответил на критику деятельности возглавляемого им в течение девяти лет ведомства. «Бухгалтером» его называют за нежелание расходовать средства на нацпроекты и раздавать их населению. В частности, в октябре прошлого года в «Партии пенсионеров», комментируя позицию Силуанова по индексации пенсий неработающим пенсионерам, заявили, что он «рассматривает ситуацию с позиции бухгалтера: где-то денег не хватает, оттуда взял — сюда дал».
Фильм «Крепость» посвящен роли в становлении российской экономики нынешнего главы Счетной палаты Алексея Кудрина. В нем своими воспоминаниями поделились Михаил Мишустин, Дмитрий Медведев, Силуанов, Герман Греф, Эльвира Набиуллина, Анатолий Чубайс и другие чиновники, которые в разные годы занимались российской экономикой.
Так, Чубайс, ныне спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, назвал Кудрина одним из главных спасителей российской экономики в 1998 году.