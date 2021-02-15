Чубайс назвал спасителя российской экономики в 1998 году

Бывший вице-премьер, экс-глава РАО ЕЭС и «Роснано», спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс в документальном фильме «Крепость» назвал одного из главных спасителей российской экономики во время кризиса 1998 года. Выдержки из фильма приводит ТАСС.

Им, по словам Чубайса, стал нынешний глава Счетной палаты и бывший министр финансов Алексей Кудрин. В 1998 году он занимал несколько должностей, в том числе управляющего от России в Международном валютном фонде и заместителя управляющего от России в Европейском банке реконструкции и развития.

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«В какой-то момент по стечению обстоятельств мне говорят, что вопрос жизни и смерти — это займы МВФ [Международного валютного фонда], — отметил Чубайс. — Без большого пакета МВФ пройти [кризис] невозможно. Бросай все, делай что хочешь, но добейся кредитов Международного валютного фонда и Мирового банка [Всемирного]. Бросил все, собственно, Алексей [Кудрин], помогал активно тогда в этом деле».

По словам Чубайса, Кудрин в сжатые сроки смог «выработать целостную процедуру» с участием Центробанка, Министерства экономики, Минфина и Госимущества, а затем «доехать с ней до МВФ и заставить их принять решение о поддержке».

«Такое решение, что казалось, честно говоря, совершенно невозможным тогда. Большая была битва. Этап закончился триумфом. Мы получили 24 миллиарда долларов. Невероятно, фантастика», — сказал Чубайс.