Кудрин выступил против новых изменений в налогах

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выступил против новых изменений в налоговой сфере и призвал к осторожности. По его словам, пока новых изменений в российском налоговом законодательстве, в том числе по НДФЛ, быть не должно, передает агентство ПРАЙМ.

«Нужно меньше изменений в налогах, тем более что правительство декларировало это в 2018 году. Если уж мы получили эти изменения, сейчас нужно остановиться», — настаивает Кудрин.

Согласно сценарию Bank of America, в ближайшие годы россиян может ждать новое повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и рост налогообложения в ресурсных секторах экономики. Эксперты считают, что сначала наступит небольшая передышка, но потом российские власти увеличат нагрузку на россиян и бизнес, поскольку им необходимы дополнительные поступления в бюджет.

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В 2021 году в России отменили плоскую шкалу подоходного налога, действовавшую с начала 2000-х. Если раньше все граждане платили 13-процентный налог, то с 1 января россияне с доходами более пяти миллионов рублей в год должны платить НДФЛ в размере 15 процентов.

Ранее в пятницу, 15 января, выступая на Гайдаровском форуме, глава Счетной палаты предупредил о сложностях 2021 года. «2021 год, видимо, не будет намного легче. И то, что мы видим в европейских странах — оно, как правило, потом позже приходит и к нам. Это третья волна», — отметил Кудрин. По его словам, благоприятного режима в наступившем году ждать не стоит. Кроме того, он отметил, что российскому правительству придется запускать новые методы по поддержке страны, и это будет дорого.

Еще Кудрин рассуждал о будущем доллара: эпоха доминирования американской валюты в качестве резервной продлится еще по крайней мере 30 лет, а потом ее заменит китайский юань. Однако, указал он, для этого КНР необходимо сделать собственную экономику более прозрачной и понятной, обеспечить свободу движения капитала в свою страну и свободу определения цен активов в самом Китае.