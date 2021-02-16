Билл Гейтс назвал самую большую трудность человечества

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что самая большая трудность для человечества — достижение климатической нейтральности к 2050 году. В интервью Национальной общественной вещательной корпорации Австралии миллиардер пояснил, что говорит об этапе, на котором люди прекратят увеличивать объем парниковых газов и сведут на нет негативное влияние на климат.

Гейтс заметил, что выбросы парниковых газов связаны с энергетикой, происходящей от сжигания угля, нефти и газа. Он предположил, что в будущем постоянным источником энергии должна стать атомная энергетика, так как солнечная и ветровая энергетики не способны выполнять эту функцию постоянно.

«Нам либо нужно чудо-изобретение, чтобы сделать батареи в 20 раз дешевле, чтобы позволить сезонное хранение энергии — в этом случае вы получите несколько недель без солнца и ветра, когда люди все-таки будут обеспечены теплом… Или вам нужно, чтобы 25 процентов генерации были доступны независимо от погоды», — заявил он, добавив, что деление ядра и термоядерный синтез — «единственные вещи, которые могут работать в таких масштабах».

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Вместе с тем Гейтс подчеркнул, что доверие к атомной энергетике начнет формироваться тогда, когда она станет доступнее и безопаснее.

Отмечается, что по подсчетам специалистов, для обеспечения климатической нейтральности через сокращение выброса парниковых газов, объем выработки атомной энергетики должен быть повышен до 930 гигаватт к 2050 году, в то время как сейчас показатель составляет 393 гигаватта.

Ранее основатель Microsoft заявил, что планирует инвестировать около двух миллиардов долларов за пять лет в борьбу с изменением климата. Гейтс уверен, что климатическую катастрофу можно предотвратить с помощью инновационных технологий, поэтому он планирует раздать деньги стартапам и другим проектам, которые предлагают решения по борьбе с изменением климата.