Московская школьница упала на машину с 13-го этажа и спросила «я еще жива?»

В Москве 14-летняя школьница выпала из окна многоэтажки на стоящий внизу автомобиль и выжила, сообщает РЕН ТВ.

Девочка упала с 13-го этажа. По данным Telegram-канала LIFE SHOT, когда она приземлилась, то спросила у стоявшего рядом с машиной хозяина: «Я что, еще жива?» Мужчина успокаивал подростка и позвонил в скорую и МЧС.

Один из жильцов дома на Братиславской улице рассказал, что ехал с девочкой в одном лифте. Он вышел на 13-м этаже и зашел в квартиру, а когда чуть позже вышел в подъезд, то увидел на подоконнике следы на снегу. Москвич посмотрел вниз и увидел людей вокруг упавшей школьницы.

Пострадавшую отправили в детскую больницу на вертолете. Ее состояние не уточняется. Выясняются обстоятельства произошедшего.

11 февраля стало известно, что жительница Ленинградской области упала из окна квартиры на 13-м этаже и приземлилась на автомобиль, пробив лобовое стекло. Женщина скончалась.