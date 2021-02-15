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Отец с дочерью выпали из окна многоэтажки в Москве

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Фото: pixabay.com

В Москве мужчина выпал с дочерью из окна 17-го этажа многоэтажки на юго-западе города, они оба разбились насмерть. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 15 февраля. Тела погибших были обнаружены рядом с высоткой на проспекте Вернадского. Уточняется, что они упали на козырек подъезда. Выясняются обстоятельства и причины трагедии.

19 января в подмосковных Химках две школьницы выпали из окна многоэтажки, одна из них разбилась насмерть, другая получила травмы. Дети упали с высоты на козырек подъезда. Выжившая при падении школьница была госпитализирована. Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.

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