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Россиянин упал из окна на коляску и убил младенца

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Фото: riavrn.ru

Россиянин упал из окна на коляску с ребенком и убил его. Об этом сообщает «Вести Воронеж».

ЧП произошло во дворе многоэтажного дома. Очевидцы рассказали, что мать гуляла с ребенком по тротуару и внезапно с высоты на коляску упал человек. Младенцу было пять месяцев. Вскоре после случившегося он скончался в машине скорой помощи. Матери сделали успокоительные инъекции, так как она находилась в шоке.

Погибшему мужчине, по словам соседей, было около 30 лет.

Ранее две школьницы выпали из окна многоэтажки в Подмосковье, одна из них разбилась насмерть, другая получила травмы. По словам источника в правоохранительных органах, девочки делали селфи.

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