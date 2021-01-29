Россиянка выпала из окна после попавшего на видео избиения парнем

В Мурино Ленинградской области 22-летняя местная жительница выпала из окна на балконе после избиения парнем. Камеры видеонаблюдения в подъезде сняли, как он толкает девушку в лифт, бьет по лицу и силой вытаскивает на лестничную клетку. Записи опубликовала подруга погибшей в Instagram.

На кадрах видно, как молодой человек жестоко избивает девушку всю дорогу по пути домой, в том числе ногами. Один ролик снят уличной камерой наблюдения, другие — у входа в лифт и в самом лифте. Кроме того, в посте приводится также переписка парня погибшей, в которой он утверждает, что его подруга выпала из окна случайно. Сам он якобы пытался ее поймать, но не успел.

«Вылетаю на улицу в носках... В футболке... И она умирает у меня на руках», — написал он после случившегося. «Покончила с собой, выпрыгнув с окна. Именно так эту ситуация обрисовали участковый уполномоченный Макарчук и участковый района Бандин, по словам ее парня Павловского Алексея», — говорится в публикации.

Близкие погибшей не поверили в версию о суициде и провели собственное расследование, в ходе которого нашли не только видео, но и получили показания соседей, которые слышали крики из квартиры и якобы даже вызывали полицию. «Это не суицид, и полиция это бы сразу поняла, делая свою работу корректно, но они просто его отпустили. Не обратили внимание на клок волос, лежавший на балконе, [а также на то,] что прошло некоторое время, прежде чем Алексей позвонил в скорую, а сначала вообще листал контакты и позвонил своей маме, что он первым делом навел порядок в квартире и спустился выкинуть мусор», — написала подруга погибшей.

В результате после публикации поста подруги погибшей следователи возбудили уголовное дело об убийстве, сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) по Ленинградской области. В сообщении ведомства указывается, что тело погибшей с множественными телесными повреждениями было найдено у многоэтажного дома. «По делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий совершенного преступления», — заявили в региональном СК.