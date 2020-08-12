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Заключенная выпала из окна российской колонии

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Фото: fsin-atlas.ru

В Саратовской области из окна колонии №5 города Вольска выпала 47-летняя заключенная. Об этом в среду, 12 августа, сообщает «Саратов 24».

По данным издания, 11 августа осужденная упала из окна второго этажа помещения для приема пищи. Сотрудники исправительного учреждения утверждают, что это был умышленный акт членовредительства. После случившегося, женщину с различными травмами доставили в больницу. Ее жизни ничего не угрожает.

Прокуратура региона начала проверку по факту случившегося. 11 августа 2019 года женщина была осуждена Энгельсским районным судом по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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