Внешность Кристины Агилеры в купальнике с глубоким декольте вызвала споры в сети

Американская певица Кристина Агилера попала в объектив папарацци во время отдыха и вызвала споры в сети своим внешним видом. Соответствующие кадры и дискуссия появились на Daily Mail.

На размещенных в сети фото 40-летняя знаменитость запечатлена во время плавания в бассейне на территории отеля в Майами в компании супруга, гитариста Мэттью Ратлера, и шестилетней дочери Саммер Рейн. Звезду запечатлели в слитном купальнике бренда Gucci, который оформлен глубоким декольте, частично оголяющим грудь.

Пользователи сети принялись обсуждать снимки в комментариях. Одни раскритиковали образ и фигуру Агилеры: «Эх, какое печальное зрелище», «О боже. Что с ней случилось?», «У нее лишний вес, ее кожа выглядит обвисшей», «Я так благодарна, что моя мама никогда не надевала такой костюм, когда мы ходили купаться. Довольно неприятно, что она носит его во время плавания с шестилетним ребенком», «Она растолстела».

Другие, напротив, выступили в защиту исполнительницы. «Мне нравится смотреть на фото без ретуши!», «Она выглядит великолепно и, как и большинство 40-летних мам, оставьте ее в покое», «Она фигуристая, но у нее прекрасное тело. Выглядит здоровой и подает прекрасный пример молодым женщинам!», «Прекрасное тело. Пусть современные девушки видят больше естественной красоты», — хвалили фанаты.

В мае 2020 года Кристина Агилера поделилась снимком с открытым декольте и восхитила поклонников. Она была запечатлена в махровом белом халате на голое тело. При этом ее волосы собраны в пучок, а на лицо нанесен яркий макияж.