Жители крошечного итальянского острова заподозрили друг друга в десятках краж

На крошечном итальянском острове Капрая с населением численностью около 400 человек произошла загадочная серия дерзких краж. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Мэр острова Марида Бесси рассказала изданию, что воры ограбили табачную лавку, отключив систему видеонаблюдения и похитив 60 тысяч евро. Позднее преступники вскрыли дом заместителя мэра Фабио Маццеи и унесли сейф с драгоценностями, который был спрятан в мебели.

Всего же за последние месяцы на острове произошли десятки краж. Бесси призналась, что жители начали с опаской поглядывать друг на друга. Версия о ворах-«гастролерах» практически исключена, поскольку преступники хорошо знали своих жертв. Еще одним фактором в пользу того, что ворами является кто-то из своих, является то, что между остров отдален от материковой части Италии на несколько десятков километров.

Большинство жителей хранят деньги дома, так как единственный банк острова закрылся в прошлом году. На острове несут службу трое полицейских, однако они оказались бессильны в поимке преступников.

В декабре 2018 года гражданин России ограбил банк в норвежском городе Лонгйир, расположенном на полярном архипелаге Шпицберген. Он пришел в отделение банка Sparebank 1 и, угрожая сотрудникам винтовкой, забрал 70 тысяч норвежских крон (около 550 тысяч рублей). После ограбления мужчина направился в магазин, где арендовал оружие, а затем обратно в банк, чтобы вернуть украденное, но сотрудники банка отказались его пускать. Когда прибыла полиция, он сдался без сопротивления. Лонгйир находится на расстоянии 1050 километров от Северного полюса. Там живут около двух тысяч человек, причем большинство из них знакомы друг с другом.