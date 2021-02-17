В Петербурге задержали банду «рэперов-электриков»

В Санкт-Петербурге задержали семерых «рэперов-электриков», которых заподозрили в мошенничестве в отношении пожилых людей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По версии следствия, банда в течение года представлялась пенсионерам сотрудниками коммунальных служб, убеждала их установить дополнительное электрическое и газовое оборудование за 25 тысяч рублей, хотя его реальная стоимость составляет три тысячи рублей. Злоумышленники внушали пожилым людям, что в случае отказа они будут привлечены к уголовной ответственности.
На компьютере одного из задержанных полицейские нашли рэп-композицию, в которой описывалась используемая ими мошенническая схема:
«Первый шаг: я улыбнулся, смело захожу в квартиру
На второй — проверю газ и расскажу тебе про взрывы.
Третий: покажу товар,
Четвертый: громко вилку кину.
Пятый шаг: забрал наличку, чувствую себя отлично».
Троих членов банды рэперов-электриков отправили в СИЗО, еще четверых — под домашний арест.