В российских аэропортах предложили массово внедрять биометрию

Министерство транспорта предложило массово внедрять биометрию в российских аэропортах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опубликованную программу цифровой трансформации Минтранса.

Согласно программе, к концу 2023 года биометрию для идентификации пассажиров и искусственный интеллект при обработке данных «для упрощения транспортных процедур» должны будут использовать шесть процентов российских аэропортов. При дополнительном финансировании эта доля может увеличиться до 15 процентов.

Для использования этих технологий оператор авиагавани будет заключать соглашение об информационном взаимодействии с оператором Единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ), говорится в программе.

Отмечается, что на развитие системы из бюджета предполагается выделить 585,2 миллиона рублей. Для «сценария развития» потребуется еще 3,8 миллиарда рублей. На реализацию всей программы цифровой трансформации необходимо 8,7 миллиарда рублей, а еще 12,7 миллиарда необходимы для дополнительного финансирования.