Чеченца заставили извиниться за свалку и выбросили мусор к его воротам

Жителя села Алхазурово Шатойского района Чечни Ваху Зурапова заставили публично извиниться за незаконную свалку в лесу. Местные власти собрали оттуда весь мусор с помощью самосвала и выбросили его к воротам нарушителя. Видео опубликовано в Instagram-профиле eldit_net.

«Администрация района предупреждает, что такие ответные меры будут применены к каждому нарушителю общественного порядка, независимо, из какого он района или села!» — сказано в посте.

Сам Зурапов объяснил свое поведение тем, что по пути у него закончился бензин, поэтому пришлось оставить мусор в лесу. «Потом я собирался его забрать оттуда, но вышло как вышло. Перед всеми извиняюсь, больше такого не будет», — перевел на русский язык корреспондент «Кавказского узла».

Комментаторы в сети разделились на два лагеря. Одни поддержали решение администрации («Нужно выявлять людей, которые бросают мусор куда попало!», «Очень справедливо, мы стараемся, чтобы наш район был чистым, а кто-то мусорит»), а другие возмутились публичным порицанием чеченца. По их мнению, таким способом «в село завозят антисанитарию и бактерии». Пользователи отметили, что можно было бы сначала просто поговорить с Зураповым, а не сразу звать журналистов и снимать.

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