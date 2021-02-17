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Европейцы отправят на Луну женщин и инвалидов

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Фото: Ulrich Baumgarten / Getty Images

Европейское космическое агентство (ESA) приготовилось набрать 26 астронавтов для экспедиций на Луну, их же потом планируется отправить на Марс. В наборе кандидатов будут делать упор на разнообразие: ESA хочет видеть среди своих сотрудников больше женщин, а также инвалидов, передает The Guardian.

Новый набор космонавтов проводится впервые за 11 лет и подается как возрождение пилотируемых космических экспедиций. Кандидаты станут как активными участниками полетов, так и резервистами, программа отбора продлится до осени 2022 года. Возможность нанимать инвалидов для работы в космосе появилась благодаря технологиям.

«Когда речь идет о работе в космосе, мы все — люди с ограниченными возможностями», — заявила итальянский астронавт Саманта Кристофоретти.

От будущих астронавтов потребуется магистерская степень и три года практики в области естественных наук, инженерии, математики или компьютерных наук, а также психологическая готовность к испытаниям.

В 2020 году сообщалось, что Анна Кикина, единственная женщина в отряде космонавтов «Роскосмоса», отправится на МКС в составе российского экипажа.

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