Единственная женщина в отряде космонавтов «Роскосмоса» отправится на МКС

Через два года космонавт-испытатель Анна Кикина отправится на МКС в составе российского экипажа. Госкорпорация «Роскосмос» объявила об этом в Twitter.

Анна Кикина — единственная женщина в отряде космонавтов «Роскосмоса». Она родилась в 1984 году в Новосибирске, окончила Новосибирскую государственную академию водного транспорта и работала ведущей на «Радио Сибирь». В 2005 году завершила курсы при МЧС России, имеет удостоверение спасателя. Кикина — мастер спорта по спортивному многоборью и рафтингу и в 2011 году заняла второе место на региональных соревнованиях «Лыжня России».

В 2012 году Кикина приняла участие в первом открытом конкурсе в отряд космонавтов России и приступила к тренировкам. «Очень высокий уровень подготовки Анны оценивают все инструкторы, которые с ней работали, поэтому я думаю, что это будет достойный космонавт», — заявил начальник ЦПК Юрий Лончаков в сентябре 2014 года. В ноябре 2017 года она принимала участие в международном изоляционном эксперименте SIRIUS, имитирующем полет к Луне.

Анна Кикина станет пятой женщиной-космонавтом из СССР и России, полетевшей в космос. Всего на орбите побывали 65 женщин, в том числе 51 из Соединенных Штатов, по две — Канады, Японии, Китая и по одной — от Фрации, Италии, Южной Кореи и Великобритании.

В 2019 году сообщалось, что космонавт Сергей Рязанский объяснил редкие полеты россиянок в космос из-за созданных для мужчин требований к работе. По его словам, женщины подают заявки в отряд космонавтов в 200 раз меньше, чем мужчины.

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