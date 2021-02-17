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Психолог назвала способы справиться с длинной рабочей неделей

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Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Доцент Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко назвала способы, которые помогут легко справиться с более продолжительным рабочим циклом. Об этом она рассказала радио Sputnik.

Она посоветовала больше думать о предстоящих длинных выходных. «Надо помнить, что любую нагрузку надо начинать планировать с отдыха. Если думать о том, как мы потом отдохнем, то и шестой рабочий день все вынесут с большей легкостью», — рассказала она.

Также Овчаренко посоветовала перераспределить рабочую нагрузку и выполнять трудные задачи сразу, чтобы на конец рабочей недели остались только легкие дела. Это, по ее словам, поможет тем, чья работа связана с большой концентрацией и кто страдает от накопленной усталости.

Ранее психолог Александр Кичаев рассказал, что на шестидневной рабочей неделе надо по возможности дольше спать, так как у людей зимой снижается активность и дольше восстанавливаются силы. Для качественного сна надо оставлять на ночь приоткрытую форточку. «90 процентов причин бессонницы – это нерешенные дела и незакрытые проблемы. Если не спится, то нужно закрыть все свои проблемы и перенести их решение на завтра», — добавил эксперт.

15 февраля у россиян началась единственная в этом году шестидневная рабочая неделя. В преддверии праздника 23 февраля — Дня защитника Отечества — гражданам предстоит трудиться до субботы, 20 февраля включительно. Однако следующая рабочая неделя станет трехдневной — с 24 по 26 февраля.

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