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В России за сутки скончались 467 пациентов с коронавирусом

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В России за прошедший день умерли 467 пациентов с коронавирусом. За время эпидемии в стране скончались 81 446 зараженных, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Больше всего смертей из-за инфекции за день зафиксировано в Москве — 59 умерших. В Санкт-Петербурге умерли 37 больных, в Московской области— 30 человек.

За сутки в России выявлено 12 828 случаев инфицирования. Общее число заражений составило более 4,1 миллиона. Из них поправились 3 642 582 жителей, в том числе 17 919 — за последние 24 часа.

В 2021 году антирекорд по суточной смертности пришелся на 21 января, когда скончались 612 пациентов с COVID-19.

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