Инфекционист дал прогноз по смертности пациентов с COVID-19 в Москве

Смертность пациентов с COVID1-19 в Москве может снизиться через несколько недель. Такой прогноз дал врач-инфекционист, профессор Николай Малышев, передает РИА Новости в понедельник, 15 февраля.

По его словам, нынешние показатели объясняются тем, что болеют ослабленные люди. «Когда тот же грипп, ОРВИ уходит, то подбирает по пути, как говорится. Есть люди, которые уже долго болеют... Вкупе все это набирается. Это обычный след во время конца эпидемии», — сказал инфекционист, объясняя, почему нет снижения летальности на фоне снижения заболеваемости.

За последние сутки в Москве выявили 1818 новых случаев заражения коронавирусом. Еще 394 человека умерли. Летальность на уровне 400-500 случаев смерти держится на протяжении нескольких месяцев, тогда как заболеваемость с начала 2021 года упала более чем в три раза. Всего с начала пандемии коронавирус обнаружили у 957 996 москвичей. В общей сложности COVID-19 заболели 4 086 090 россиян.

Ранее профессор кафедры вирусологии на биологическом факультете МГУ Алексей Аграновский отметил, что подъем заболеваемости COVID-19 в России ожидается не раньше осени, однако он будет не таким резким, как в аналогичный период прошлого года.