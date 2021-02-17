Пассажир обезумел во время полета, напал на стюардессу и захотел выломать дверь

Пассажир во время полета обезумел и напал на бортпроводника, а затем попытался открыть дверь самолета. Об этом пишет New York Post.

Инцидент произошел в воскресенье, 14 февраля, во время рейса авиакомпании Delta Airlines из Атланты в Бостон (США). По сообщениям очевидцев, агрессивный мужчина, имя которого не называется, оттолкнул стюардессу и попытался открыть аварийный выход. Самолет в это время уже находился в воздухе.

«Я поднял голову и снял наушники, а она [стюардесса] закричала: “Он пытается открыть дверь!”», — рассказал один из пассажиров Марк Френч (Mark French).

Он добавил, что после этого двое офицеров вмешались. Пассажира было сложно удержать и успокоить, поэтому им пришлось связать ему руки кабельной стяжкой. «Оставшуюся часть полета он просто кричал: “Выпустите меня отсюда, это не мой дом!”» — вспоминает очевидец.

Авиакомпания подтвердила, что рейс в аэропорту Бостона встретили сотрудники правоохранительных органов. По информации издания, дело с пассажиром расследует ФБР и Федеральное управление гражданской авиации США.

Ранее в январе сообщалось о драке двух пассажирок на борту самолета. Женщина разозлилась на свою попутчицу, так как дети били ногами по спинке ее кресла.