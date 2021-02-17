Россия отказала в визе кандидату на должность главы представительства НАСА

Москва отказала в визе кандидату на должность руководителя представительства НАСА в России. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, его слова приводит РИА Новости.

Рябков подчеркнул, что решение стало ответом на аналогичные шаги американских властей. По его словам, Россия регулярно сталкивалась с ограничениями на контакты и различными затруднениями, в том числе с визами. Он отметил, что с другими американскими ведомствами эта проблема стоит острее, чем с НАСА.

Дипломат выразил надежду, что у сторон получится преодолеть эти искусственные помехи. «В идеале — ликвидировать. Будем это предлагать администрации в Вашингтоне», — подчеркнул он.

25 января стало известно, что представителей России исключили из экспертной группы, которая занимается обсуждением перспектив создания международной окололунной станции Gateway. Решение принято после многократных заявлений российской стороны о своей неготовности участвовать в проекте. В пресс-службе госкорпорации заявили, что последний раз участвовали в такой встрече в июне 2020 года.