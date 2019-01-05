Названа причина срыва визита Рогозина в США

Поездка главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в США может быть полностью отменена из-за позиции определенных политических кругов, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Собеседник агентства выразил надежду, что НАСА удастся «решить все политические вопросы» и визит все же состоится. В противном случае поездка, по словам источника, будет отменена.

В «Роскосмосе», как передает РИА Новости, ждут официальных разъяснений от НАСА по этой теме.

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О необходимости отложить намеченный на февраль 2019 года визит Рогозина в США 4 января проинформировали в НАСА. По информации газеты USA Today, против этой поездки активно выступают влиятельные сенаторы-демократы, одна из которых входит в подкомитет по вопросам финансирования НАСА.

Усилия по организации визита главы «Роскосмоса» в Соединенные Штаты предпринимает глава НАСА Джим Брайденстайн, побывавший в Москве в октябре 2018 года. Он заявлял, что по просьбе его ведомства Белый дом временно выведет Рогозина из-под санкций, которые действуют в отношении него с 2014 года в связи с присоединением Крыма к России и вооруженным конфликтом в Донбассе.

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