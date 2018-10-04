В НАСА назвали причину проблем с «Роскосмосом»

НАСА в качестве основной версии появления отверстия в пристыкованном к МКС корабле «Союз МС-09» рассматривает случайное повреждение, возникшее во время сборки космического аппарата или его подготовки к запуску, заявили редактору ArsTechnica Эрику Бергеру в американском космическом агентстве.

Согласно информации, полученной изданием, в США считают, что повреждение могло появиться в ходе производства корабля в России либо в процессе предпусковой подготовки космического аппарата на Байконуре (Казахстан).

Также Бергер попросил неназванного официального представителя НАСА прокомментировать последнее заявление агентства, касающееся ситуации с «Союз МС-09». Собеседник издания отметил, что таким образом США хотели заверить Россию, что уверены в надежности кораблей «Союз МС», и подтвердить непричастность американских астронавтов к произошедшему.

Также ArsTechnica отмечает, что «относительно небольшая утечка превратилась в значительный разрыв между российскими и американскими космическими программами», а поспешные заявления гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, сделанные до завершения официального расследования причин инцидента, приводят к тому, что «окончательный отчет, вероятно, больше вызывает проблемы, чем решает их». «Скорее всего, это реальное сообщение, подразумеваемое в заявлении НАСА», — заключает Бергер.

В октябре НАСА отреагировало на заявление Рогозина, который фактически исключил появление отверстия в обшивке «Союза МС-09» в условиях производства. «Это заключение необязательно означает, что отверстие было проделано намеренно или со злым умыслом», — считают в НАСА.

Материалы по теме Доехали Кто погубил российскую космическую отрасль

В октябре запланирована встреча Рогозина с главой НАСА Джимом Брайденстайном. В ноябре российские космонавты должны совершить выход в открытый космос, в ходе которого предусмотрено обследование внешней поверхности «Союза МС-09».

Об утечке воздуха на МКС 30 августа сообщил сам Рогозин. Причина неполадок — отверстие диаметром около двух миллиметров в обшивке пилотируемого корабля «Союз МС-09», пристыкованного к российскому сегменту станции. Впоследствии стало известно, что утечка вызвана преднамеренным воздействием сверла на обшивку корабля. Российским космонавтам удалось оперативно заделать отверстие.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!