Глава НАСА раскрыл причины отмены визита Рогозина в США

Директор НАСА Джим Брайденстайн в интервью газете The Washington Post рассказал, что отмена визита главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в США была связана с позицией нескольких американских сенаторов.

«От многих сенаторов мы слышали, что это (приглашение Рогозина в США — прим. «Ленты.ру») — не очень хорошая идея. И я хотел учесть интересы сенаторов, поэтому и отменил приглашение», — объяснил Брайденстайн.

Также глава НАСА указал, что, направив приглашение Рогозину, он намеревался таким образом улучшить отношения с главой «Роскосмоса», а также сохранить «прочные рабочие отношения, которые были отделены от геополитики и даже партийных политических разногласий в Соединенных Штатах, и это было хорошо для обеих стран». По его словам, миру было бы хорошо увидеть, что «страны, которые расходятся во мнениях по целому ряду других вопросов, могут сотрудничать в космической деятельности».

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В материале газеты приводится заявление сенатора Джинн Шейхин, которая назвала Рогозина «одним из ведущих архитекторов кампании агрессии Кремля по отношению к своим соседям». Его приезд в США, по мнению Шейхин, противоречит официальной позиции государства и подорвал бы национальную безопасность страны. «Рогозин обладает опытом выбора конфликта вместо сотрудничества, и это приглашение ослабляет глобальные позиции США, демонстрируя легкость, с которой российские официальные лица могут обойти трансатлантические санкции», — говорилось в заявлении сенатора.

The Washington Post напоминает, что против Рогозина в 2014 году Вашингтоном были введены санкции (четыре года спустя сообщалось, что ради визита главы «Роскосмоса» в США санкции будут временно сняты). Также газета припомнила Рогозину его твит, в котором он посоветовал США на фоне вводимых против России санкций доставлять своих космонавтов на МКС с помощью батута.

Первоначально сообщалось, что визит Рогозина в США, запланированный на февраль, будет отложен. «Но по мере того, как критика нарастала, НАСА решило, что лучше всего полностью отозвать приглашение», — сказано в материале американского издания.

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