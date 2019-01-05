Визит Рогозина в США отложили

Предполагаемый визит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США необходимо отложить. Об этом говорится в сообщении Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), передает ТАСС.
Поездка была запланирована на февраль 2019 года. Ее новая дата пока неизвестна. Причины данного решения также не объясняются.
В Роскосмосе заявили, что пока что не получали сообщения от НАСА о переносе или отмене поездки.
В ноябре 2018 года сообщалось, что в ходе визита Рогозин намерен изучить производство на предприятиях Boeing и, возможно, встретиться с главой SpaceX Илоном Маском. До этого глава НАСА Джим Брайденстайн сообщил, что Белый дом временно вывел из-под действия санкций гендиректора «Роскосмоса» для того, чтобы тот смог посетить США.