Названы последствия отмены визита Рогозина в США

«Роскосмос» в связи с отменой визита генерального директора корпорации Дмитрия Рогозина в США может выйти из переговоров с НАСА об участии в проекте международной окололунной станции Gateway. Об этом РИА Новости рассказал источник в ракетно-космической отрасли.

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Он объяснил, что сложившаяся ситуация может оказать негативное влияние на переговоры об участии «Роскосмоса» в создании станции, а также в проведении совместных научных исследований на борту МКС. Источник допустил, что может произойти отмена достигнутых договоренностей.

Об отмене запланированного на февраль визита Рогозина в США стало известно 5 января. Директор НАСА Джим Брайденстайн объяснил это позицией нескольких американских сенаторов.

Переговоры о создании окололунной станции начались в 2013 году. В сентябре 2017-го Россия и США подписали соглашение о намерениях по созданию Gateway. Строительство станции было намечено на 2022-й, присоединение российского шлюзового модуля к ней — на 2024-й.

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