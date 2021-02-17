В Великобритании мужчина получил 28 лет тюрьмы за план отравить принца мороженым

В Великобритании мужчина получил 28 лет тюрьмы за планы отравить принца Джорджа и других членов королевской семьи мороженым. Об этом сообщает Sky News.

По данным британского суда, 27-летний Сахайб Абу планировал убийство во время пандемии коронавируса. Так, он хотел добавить яд в мороженое в ближайшем супермаркете, которое, согласно его замыслу, должны были купить члены королевской семьи. Отмечается, что Абу был арестован 9 июля прошлого года.

Ранее сообщалось, что герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон нарядила своего сына в дешевую одежду из масс-маркета для фотосессии в честь его дня рождения. На снимке видно, что улыбающийся принц Джордж стоит в поло цвета хаки бренда Mango.