Мэр столицы Крыма ушла в отставку

Глава администрации Симферополя Елена Проценко написала заявление об увольнении. О ее отставке сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в среду, 17 февраля, на своей странице во «ВКонтакте».

«Елена Степановна приняла это решение, оценив перспективы своей команды и ее возможности по достижению поставленных целей», — написал Аксенов.

По его словам, исполнять обязанности главы горадминистрации будет замглавы Валентин Демидов.

Аксенов также заверил граждан, что на функционировании городского хозяйства отставка руководства не отразится. «Все службы работают в штатном режиме. Все обязательства городских властей будут выполнены», — подчеркнул он.

Проценко заняла должность мэра Симферополя в октябре 2019 года, став четверым главой крымской столицы с 2014 года. До этого она была директором муниципального предприятия «Метроград», которое отвечает за управление городскими рынками.