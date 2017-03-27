Главу Симферополя признали одним из худших мэров России

Глава Симферополя Геннадий Бахарев признан одним из худших мэров России. Об этом говорится в опубликованном в понедельник, 27 марта, отчете об исследовании Центра информационных коммуникаций «Рейтинг», выполненном совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ.

Градоначальник столицы Крыма занимает 84-ю строчку в списке из 88 позиций, ниже него расположились главы администраций Омска, Волгограда, Биробиджана и Махачкалы. «Геннадий Бахарев продолжает находиться в подвале "Национального рейтинга". Более того, он постепенно опускается в него все глубже», — поясняют авторы.

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Эксперты отметили «грандиозный провал реконструкции центра города, на которую было выделено 180 миллионов рублей». В докладе упоминается и выступление депутата Госдумы Натальи Поклонской — она призвала прокуратуру обратить внимание на сложившуюся в Симферополе ситуацию. Парламентарий выразила недоумение, почему контролирующие органы не реагируют должным образом, так как, по ее мнению, «недоработки заметны невооруженным глазом».

2 марта источник в правоохранительных органах сообщил, что следственные органы Крыма возбудили уголовное дело по факту ненадлежащей реконструкции центральных улиц Симферополя. Проверка показала, что работы проводились при плохих погодных условиях, результатом чего стало ненадлежащее качество ремонта.

Днем ранее Поклонская направила запрос на имя генпрокурора России Юрия Чайки о непринятии мер по поводу реконструкции центральных улиц столицы Крыма. По словам парламентария, жители региона рассказали ей о том, что предприятие, с которым горадминистрация заключила контракт на выполнение работ по реконструкции ряда улиц, аффилирована с депутатом Госсовета Крыма, председателем комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Игорем Лукашевым.