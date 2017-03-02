Реконструкция Симферополя стала основанием для уголовного дела

Следственные органы Республики Крым (РК) возбудили уголовное дело по факту ненадлежащей реконструкции центральных улиц Симферополя. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах в четверг, 2 марта, сообщает «Крыминформ».

По словам источника, проведенная в конце января проверка показала, что работы по реконструкции проводились в плохих погодных условиях, в результате чего ремонт был произведен некачественно. В частности, речь идет о значительных недостатках при укладке плитки.

«При этом администрацией Симферополя при наличии существенных недостатков были подписаны акты выполненных работ, в связи с чем усматриваются признаки злоупотребления служебным положением», — цитирует агентство собеседника. Вместе с тем, по информации источника, выявлены нарушения на сумму более 3 миллионов рублей.

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1 марта депутат Госдумы, бывший прокурор РК Наталья Поклонская направила запрос на имя генпрокурора России Юрия Чайки о непринятии мер по поводу реконструкций центральных улиц Симферополя (имеется в распоряжении редакции). Так, парламентарий отметила, что, несмотря на многочисленные обращения в правоохранительные органы региона, при наличии явных признаков преступления совершенные симферопольскими чиновниками действия остаются безнаказанными, что «вызывает негативное отношение граждан и повторные обоснованные обращения».

Кроме того, Поклонская заявила, что крымчане во время недавнего личного приема, рассказали ей о том, что предприятие, с которым горадминистрация заключила контракт на выполнение работ на сумму 180 миллионов рублей по реконструкции ряда улиц, аффилированна с депутатом Госсовета РК, председателем комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Игорем Лукашевым. Как указывает Поклонская, Лукашевым «в том числе принимались решения о необходимости направления средств бюджета Республики Крым на проведение указанных ремонтных работ».

25 февраля по итогам серии личных приемов на территории Крыма Поклонская заявила, что главная проблема региона — кадровый вопрос на уровне муниципалитетов. Все жалобы жителей республики были связаны с саботажем работы на местном уровне.