Российская деревня осталась без жителей после убийства отца сыном

Деревня Озерка в Омской области осталась без жителей после задержания мужчины, которого заподозрили в захоронении отца заживо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

«Фигурант уголовного дела проживал в деревне Озерка, в которой до этого времени проживали два человека, он и его отец», — сказали в пресс-службе ведомства.

Днем ранее, 16 февраля, стало известно о возбуждении дела по факту убийства 80-летнего пенсионера в деревне Озерки. Был задержан его 54-летний сын, который дал признательные показания.

По данным следствия, 13 февраля мужчина поссорился с родителем, который попросил у сына выпить спиртное и получил отказ. Россиянин нанес отцу несколько ударов молотком по голове, после чего завернул тело в одеяло и закопал в огороде. Родственникам он сказал, что пенсионер скончался, и он его похоронил. Судмедэксперты выяснили, что в момент погребения пожилой мужчина был жив и скончался от переохлаждения организма.