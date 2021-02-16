Россиянин заживо похоронил отца

В Омской области задержан россиянин, заживо похоронивший собственного отца. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления Следственного комитета России.

По версии следствия, 13 февраля 80-летний мужчина попросил у своего 54-летнего сына выпить спиртного, но получил отказ. После этого между родственниками завязалась ссора, сын несколько раз ударил отца молотком по голове. Решив, что отец скончался, сын вытащил его тело в огород и закопал.

Родственники забили тревогу и вызвали полицию. На месте происшествия следователи нашли молоток и деревянную палку со следами крови. Тело пенсионера было обнаружено возле частного дома. Экспертиза показала, что мужчина скончался от переохлаждения.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый дал признательные показания.