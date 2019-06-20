Попросившие канадского убежища россияне захотели переехать целым городом

Жители Киселевска Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за ужасной экологической обстановки в районе, потребовали расселить не часть домов, как это предложили чиновники, а весь город. Об этом они сообщили в своем видеообращении президенту России Владимиру Путину, опубликованном на YouTube.

По словам горожан, независимые эксперты проводили исследования и констатировали, что из-за открытой добычи угля и обогатительных фабрик в населенном пункте многократно завышены все допустимые нормы загрязнения. «Киселевск превратился в одну большую промышленную зону. В нем по всем экологическим показателям населению нельзя проживать», — сказали они.

В своем обращении жители упомянули, что за последние годы в несколько раз возросла заболеваемость онкологией у населения, среди больных много детей.

Собравшиеся потребовали от федеральных властей организовать полноценную проверку экологической ситуации в городе и заставить местных предпринимателей за свой счет переселить всех горожан в экологически чистые районы.

10 июня сообщалось, что жители Киселевска записали обращение к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой предоставить им статус экологических беженцев. Глава региона Сергей Цивилев обещал расселить 71 дом, рядом с которыми произошел подземный пожар. Население города — около 90 тысяч человек.

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